В Свердловской области ребенок погиб после падения в яму

В Талице девятилетний ребенок упал в неогороженную яму, выкопанную для протяжки линии газопровода, и погиб. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в Telegram–канале.





По данным ведомства, родители пошли искать сына и обнаружили его в яме без признаков жизни. Мальчик был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.





В прокуратуре отметили, что «будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних».





14 октября в Свердловской области двое детей провалились под лед. Их приятель решил остаться на берегу. Он позвал взрослых на помощь, однако спасти школьников не успели.