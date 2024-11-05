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В Свердловской области ребенок погиб после падения в яму
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По данным прокуратуры, ему было девять лет undefined
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В Свердловской области ребенок погиб после падения в яму

По данным прокуратуры, ему было девять лет

В Талице девятилетний ребенок упал в неогороженную яму, выкопанную для протяжки линии газопровода, и погиб. Об этом сообщила прокуратура Свердловской области в Telegram–канале. 


По данным ведомства, родители пошли искать сына и обнаружили его в яме без признаков жизни. Мальчик был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. 


В прокуратуре отметили, что «будет дана правовая оценка соблюдению требований федерального законодательства, в том числе требований технических регламентов при проведении работ по протяжке линии газопровода, в том числе при проведении земляных работ, а также законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних». 


14 октября в Свердловской области двое детей провалились под лед. Их приятель решил остаться на берегу. Он позвал взрослых на помощь, однако спасти школьников не успели. 

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#дети #свердловская область #несчастный случай
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