Инженер-технолог «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи чертежей Украине.
Также он должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Свою вину осужденный признал частично.
Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области. Дело о госизмене против Мухаметовой, которая также работала на Уралвагонзаводе, было выделено в отдельное производство.
В октябре суд приговорил Мухаметову к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Она пошла на сделку со следствием и признала вину.