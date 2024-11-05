Инженер-технолог «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Также он должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Свою вину осужденный признал частично.





Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области. Дело о госизмене против Мухаметовой, которая также работала на Уралвагонзаводе, было выделено в отдельное производство.





В октябре суд приговорил Мухаметову к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Она пошла на сделку со следствием и признала вину.