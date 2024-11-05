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Инженер-технолог «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии строгого режима по делу о госизмене
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Ранее его супругу приговорили к 12,5 года заключения undefined
Новости

Инженер-технолог «Уралвагонзавода» получил 16 лет колонии строгого режима по делу о госизмене

Ранее его супругу приговорили к 12,5 года заключения

Суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима бывшего инженера-технолога «Уралвагонзавода» Данила Мухаметова, обвиняемого в госизмене из-за продажи чертежей Украине. 

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Также он должен будет выплатить штраф в 300 тысяч рублей. Свою вину осужденный признал частично.


Данил Мухаметов и его жена Виктория были задержаны в 2023 году в Нижнем Тагиле в ходе спецоперации УФСБ по Свердловской области. Дело о госизмене против Мухаметовой, которая также работала на Уралвагонзаводе, было выделено в отдельное производство.


В октябре суд приговорил Мухаметову к 12,5 года колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей. Она пошла на сделку со следствием и признала вину.

#приговор #госизмена #нижний тагил
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