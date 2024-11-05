Новости
Новости 18+
St
Минобороны: Военные закрыли маршрут прорыва ВСУ под Курском «минным шлагбаумом»
18+
Госграница около населенного пункта Новый Путь восстановлена, сообщили в ведомстве undefined
Новости

Минобороны: Военные закрыли маршрут прорыва ВСУ под Курском «минным шлагбаумом»

Госграница около населенного пункта Новый Путь восстановлена, сообщили в ведомстве

Вооруженные силы РФ перекрыли маршрут прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Глушковский район Курской области — госграница около населенного пункта Новый Путь восстановлена. Об этом со ссылкой на оборонное ведомство пишут ТАСС и РИА Новости. 

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

«Тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы РФ и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.


В министерстве отметили, что до прорыва украинских военных в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений для недопущения прорыва ВСУ через нее. Украинские войска, используя инженерную технику других стран, постоянно осуществляли прорыв госграницы на нескольких участках в Глушковском районе.


Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от ВСУ.

#минобороны #всу #граница #курск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...