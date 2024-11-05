Минобороны: Военные закрыли маршрут прорыва ВСУ под Курском «минным шлагбаумом»

«Тульские разведчики-десантники вышли в район государственной границы РФ и Украины и установили на дороге минный шлагбаум, перекрыв один из маршрутов, по которому ВСУ постоянно пытаются прорываться на нашу территорию, тем самым восстановив госграницу на отдельно взятом данном участке», — сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.





В министерстве отметили, что до прорыва украинских военных в Курскую область здесь была выстроена сеть инженерных заграждений для недопущения прорыва ВСУ через нее. Украинские войска, используя инженерную технику других стран, постоянно осуществляли прорыв госграницы на нескольких участках в Глушковском районе.





Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в скором времени полностью зачистят территорию Курской области от ВСУ.