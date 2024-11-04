Путин встретился в Кремле с главой МИД КНДР

Президент России Владимир Путин встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





«Президент Путин принял в Кремле находящуюся в России с рабочим визитом министра иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи», — приводит слова Пескова ТАСС.





Позднее пресс-служба Кремля опубликовала кадры, на которых видно, как Цой Сон Хи благодарит президента за встречу и передает ему «теплые, товарищеские приветствия от Ким Чен Ына». Путин передал ответные приветствия лидеру Северной Кореи.





1 ноября переговоры с Цой Сон Хи провел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Главы дипломатических ведомств также открыли мемориальную доску на Ярославском вокзале по случаю визита в 1949 году в СССР Ким Ир Сена.