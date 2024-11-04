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Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь
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Ранее он был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации undefined
Новости

Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Ранее он был гендиректором Объединенной авиастроительной корпорации

Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. Тот принял предложение главы государства. 


Позднее, согласно указу Путина, Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области. 


Ранее стало известно, что Василий Голубев покидает пост главы региона и переходит на другую работу. На какую именно, он не уточнил. 


Глава области поблагодарил Путина и правительство РФ «за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам региона». Голубев подчеркнул, что впереди у него — «новые дела и задачи».

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#назначение #губернатор #ростовская область #владимир путин #юрий слюсарь
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