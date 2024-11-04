Врио губернатора Ростовской области назначен Юрий Слюсарь

Президент России Владимир Путин предложил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрию Слюсарю возглавить Ростовскую область. Тот принял предложение главы государства.





Позднее, согласно указу Путина, Слюсарь был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области.





Ранее стало известно, что Василий Голубев покидает пост главы региона и переходит на другую работу. На какую именно, он не уточнил.





Глава области поблагодарил Путина и правительство РФ «за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам региона». Голубев подчеркнул, что впереди у него — «новые дела и задачи».