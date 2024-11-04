Путин предложил ветерану СВО и бывшему мэру Краснодара Первышову занять пост врио губернатора Тамбовской области

Президент России Владимир Путин предложил ветерану специальной военной операции и выпускнику программы «Время героев» Евгению Первышову занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Тамбовской области.
Первышов в свою очередь заявил, что полученных на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.
Позднее на сайте Кремля появилась информация о назначении Первышова врио губернатора Тамбовской области.
Ранее прежний глава региона Максим Егоров заявил, что уходит в отставку и перейдет работать на федеральный уровень. Он управлял Тамбовской областью с октября 2021 года.