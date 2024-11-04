Путин предложил ветерану СВО и бывшему мэру Краснодара Первышову занять пост врио губернатора Тамбовской области

Первышов в свою очередь заявил, что полученных на «Времени героев» навыков ему хватит для новой должности.





Позднее на сайте Кремля появилась информация о назначении Первышова врио губернатора Тамбовской области.





Ранее прежний глава региона Максим Егоров заявил, что уходит в отставку и перейдет работать на федеральный уровень. Он управлял Тамбовской областью с октября 2021 года.