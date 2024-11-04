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Во Франции неизвестные с топором, битой и катаной напали на подростков
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Предварительно, пострадали четыре человека undefined
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Во Франции неизвестные с топором, битой и катаной напали на подростков

Предварительно, пострадали четыре человека

Во французском департаменте Сена и Марна в результате нападения с топором на железнодорожной станции пострадали четыре подростка в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом пишет издание 20 minutes.

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Пострадавшие — старшеклассники, которые ехали на занятия. Уточняется, что у одного из несовершеннолетних отрублена рука. Они госпитализированы. 


Незадолго до нападения на платформе произошла драка. Позднее несколько человек, вооруженных топором, битой и катаной, зашли в поезд и начали наносить удары.


В феврале уроженец Мали напал с ножом на вокзале в Париже на прохожих. Пострадали три человека, один из них получил тяжелые ранения.

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