Во Франции неизвестные с топором, битой и катаной напали на подростков

Пострадавшие — старшеклассники, которые ехали на занятия. Уточняется, что у одного из несовершеннолетних отрублена рука. Они госпитализированы.





Незадолго до нападения на платформе произошла драка. Позднее несколько человек, вооруженных топором, битой и катаной, зашли в поезд и начали наносить удары.





В феврале уроженец Мали напал с ножом на вокзале в Париже на прохожих. Пострадали три человека, один из них получил тяжелые ранения.