Во Франции неизвестные с топором, битой и катаной напали на подростков

Во французском департаменте Сена и Марна в результате нападения с топором на железнодорожной станции пострадали четыре подростка в возрасте от 16 до 17 лет. Об этом пишет издание 20 minutes.
Пострадавшие — старшеклассники, которые ехали на занятия. Уточняется, что у одного из несовершеннолетних отрублена рука. Они госпитализированы.
Незадолго до нападения на платформе произошла драка. Позднее несколько человек, вооруженных топором, битой и катаной, зашли в поезд и начали наносить удары.
В феврале уроженец Мали напал с ножом на вокзале в Париже на прохожих. Пострадали три человека, один из них получил тяжелые ранения.