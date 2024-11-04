Путин заявил, что Курская область будет полностью зачищена от ВСУ

Президент России Владимир Путин заявил, что уверен в полном освобождении Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Затем на этой территории будет очень востребована работа волонтеров, считает глава государства.





«Сейчас, когда территорию зачистим от противника, для вас тоже будет много работы», — обратился Путин к активистам военно-патриотического цента «Вымпел» из Курской области.





Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Также он пообщался с молодежью и активистами.





Кроме того, президент в День народного единства посетил выставку «Православная Русь» в Манеже. Экспозицию он осматривал вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном.