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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому
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Глава государства пообщался с общественниками и священнослужителями undefined
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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Глава государства пообщался с общественниками и священнослужителями

Президент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Вместе с ним в церемонии приняли участие главы традиционных конфессий, а также представители общественных, ветеранских и молодежных организаций.

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Отмечается, что Путин, согласно традиции, возложил к памятнику большой букет алых роз. За ним последовала молодежь с букетами красных гвоздик, общественники и религиозные деятели.


После возложения цветов российский лидер пообщался с молодыми волонтерами и общественниками, собравшимися у памятника. 


Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.

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