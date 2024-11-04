Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Отмечается, что Путин, согласно традиции, возложил к памятнику большой букет алых роз. За ним последовала молодежь с букетами красных гвоздик, общественники и религиозные деятели.





После возложения цветов российский лидер пообщался с молодыми волонтерами и общественниками, собравшимися у памятника.





Праздник учрежден в память о том, как в ноябре 1612 года войска народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили Москву от польских интервентов.