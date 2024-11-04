Колян из «Реальных пацанов» научил курскую молодежь знаменитому танцу из сериала

2 ноября Наумов был в Курске, где пообщался со студентами и провел мастер-класс по пасодоблю в стенах Аграрного университета. Видео с танцем из «Реальных пацанов» завирусилось 11 лет назад, это был 1-й сезон сериала.





«Берешь всю харизму под курским небом, через все тело пропускаешь и вбиваешь в пол вместе с собой. Ха!» — научил Колян жителей региона.





3 ноября актер навестил Шебекино и Старый Оскол в Белгородской области. Он встретился с настоятелем храма Федора Стратилата и побывал в пункте временного размещения.

Ранее участник СВО, снявшийся в «Реальных пацанах», рассказал Daily Storm о встрече с Коляном и другими актерами сериала. По словам Дмитрия Бородина, потерявшего в боях ноги, съемки проходили в Москве и он с радостью откликнулся на приглашение принять участие в финале «Реальных пацанов».