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Колян из «Реальных пацанов» научил курскую молодежь знаменитому танцу из сериала
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Также он посетил Белгородскую область и записал ролик со священником undefined
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Колян из «Реальных пацанов» научил курскую молодежь знаменитому танцу из сериала

Также он посетил Белгородскую область и записал ролик со священником

Николай Наумов, сыгравший роль Коляна в «Реальных пацанах», научил молодежь Курска мемному танцу из сериала и записал совместный ролик с отцом Николаем из Старого Оскола.

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2 ноября Наумов был в Курске, где пообщался со студентами и провел мастер-класс по пасодоблю в стенах Аграрного университета. Видео с танцем из «Реальных пацанов» завирусилось 11 лет назад, это был 1-й сезон сериала.


«Берешь всю харизму под курским небом, через все тело пропускаешь и вбиваешь в пол вместе с собой. Ха!» — научил Колян жителей региона.


3 ноября актер навестил Шебекино и Старый Оскол в Белгородской области. Он встретился с настоятелем храма Федора Стратилата и побывал в пункте временного размещения.

 

Ранее участник СВО, снявшийся в «Реальных пацанах», рассказал Daily Storm о встрече с Коляном и другими актерами сериала. По словам Дмитрия Бородина, потерявшего в боях ноги, съемки проходили в Москве и он с радостью откликнулся на приглашение принять участие в финале «Реальных пацанов».

#актер #курск #реальные пацаны #белгород #николай наумов
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