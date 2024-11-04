Глава Тамбовской области Егоров покинул свой пост

Егоров поблагодарил свою команду и жителей области и подчеркнул, что за прошедшие годы регион стал для него родным.





«Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк — теперь товарищ», — подытожил политик.





По его словам, руководство страны ставит перед ними «другие задачи на федеральном уровне». Куда именно переходит на работу — чиновник не уточнил.





Егорову 47 лет. Политик является уроженцем Нижнего Новгорода. До назначения главой Тамбовской области он был главным государственным жилищным инспектором РФ, работал в Минстрое, занимался ЖКХ.





Ранее о своей отставке сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он возглавлял регион с 2010 года.