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Глава Тамбовской области Егоров покинул свой пост
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Он руководил регионом в течение трех лет undefined
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Глава Тамбовской области Егоров покинул свой пост

Он руководил регионом в течение трех лет

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров заявил, что уходит в отставку. Он управлял регионом с октября 2021 года. 

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Егоров поблагодарил свою команду и жителей области и подчеркнул, что за прошедшие годы регион стал для него родным. 


«Я настоящий тамбовчанин, и я рад, что тамбовский волк — теперь товарищ», — подытожил политик.


По его словам, руководство страны ставит перед ними «другие задачи на федеральном уровне». Куда именно переходит на работу — чиновник не уточнил. 


Егорову 47 лет. Политик является уроженцем Нижнего Новгорода. До назначения главой Тамбовской области он был главным государственным жилищным инспектором РФ, работал в Минстрое, занимался ЖКХ.


Ранее о своей отставке сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он возглавлял регион с 2010 года. 

#отставка #тамбовская область #егоров
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