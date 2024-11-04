Губернатор Ростовской области Голубев сообщил о решении уйти в отставку

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что покидает пост главы региона и переходит на другую работу. На какую именно, он не уточнил.





«Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов, реализовать большое число важных для области проектов, сделать Ростовскую область настоящим регионом-лидером», — написал Голубев в своем Telegram-канале.





Он также поблагодарил президента России Владимира Путина и правительство РФ «за внимание ко всем вопросам, за конкретное содействие по инициативам нашего региона».





Голубев указал, что впереди у него — «новые дела и задачи».





«Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области», — заключил чиновник.





Василию Голубеву 67 лет. Он уроженец Ростовской области. Политик возглавил регион в 2010-м. Он также является членом Высшего совета партии «Единая Россия».