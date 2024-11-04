Литовцы, имеющее второе гражданство России, Белоруссии и Китая, не смогут поступить на службу в Вооруженные силы республики. Это следует из проекта закона, подготовленного Минобороны Литвы и комитетом парламента по национальной безопасности и обороне. Об этом пишет BNS.
«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — цитирует издание слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.
Законопроект также определяет эти три страны как государства, угрожающие национальной безопасности Литвы, а их гражданство — фактором риска для военнослужащих.
В сентябре на дороге из Литвы в Россию установили «зубы дракона». Власти решили разместить противотанковые заграждения перед мостом Луизы в городе Панямуне. Стоят они прямо напротив дома с буквой Z в Калининградской области.