В Литве предложили не брать на службу в армию граждан России, Белоруссии и Китая

«Такие лица не должны приниматься на военную службу, а те, кто принял гражданство России, Белоруссии или Китая уже во время прохождения службы, должны быть уволены из армии», — цитирует издание слова министра обороны Лауринаса Касчюнаса.





Законопроект также определяет эти три страны как государства, угрожающие национальной безопасности Литвы, а их гражданство — фактором риска для военнослужащих.





В сентябре на дороге из Литвы в Россию установили «зубы дракона». Власти решили разместить противотанковые заграждения перед мостом Луизы в городе Панямуне. Стоят они прямо напротив дома с буквой Z в Калининградской области.