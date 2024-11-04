Лавров заявил, что Германия «стыдливо смирилась» с разрушением «Северных потоков»

По словам министра, нынешние правящие элиты многих европейских стран явно не видят для себя будущего в многополярном мире, а «ищут спасение у заокеанского гегемона».





Лавров также подчеркнул, что «Берлин взял под козырек, когда США объявили о решении разместить на немецкой территории американские наземные ракеты средней дальности».





Глава МИД России обратил внимание на то, что «вбрасываются безрассудные предложения об ударах западными дальнобойными системами вглубь российской территории».





«Не буду говорить о бессмысленности самой идеи воевать до победы с Россией. Как минимум, это резко понизит шансы потенциальных участников такой войны на какую-либо роль в многополярном будущем», — добавил Лавров.





В августе стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест проживающего в Польше украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к теракту на «Северных потоках». Предполагается, что это он был за рулем автомобиля Citroen, на котором 8 сентября 2022 года по острову Рюген перемещалась якобы причастная к теракту на «Северных потоках» диверсионная группа.





Взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. В России инициировали дело об акте международного терроризма.