Замначальника тыла Росгвардии Мирзаева арестовали за получение взятки в размере 140 миллионов рублей

Суд арестовал заместителя начальника тыла Росгвардии генерала Мирзу Мирзаева. Как пишет ТАСС, высокопоставленный военный попался на взятке в 140 миллионов рублей.





По версии следствия, 52-летний генерал-майор Мирза Мирзаев требовал деньги от поставщика модулей для быстровозводимых зданий, угрожая разорвать контракт стоимостью 480 миллионов рублей. Его вместе с подельником задержали после получения денег.





По данным ТАСС, адвокаты просили отправить Мирзаева под домашний арест, но суд настоял на помещении арестованного в следственный изолятор до 2 января 2025 года.





Мирзаев был заместителем командующего Южным округом войск Росгвардии. Он окончил Военную академию тыла и транспорта в Петербурге. По данным ЦИК, в 2015 году Мирзаев выдвигался на выборы депутатов думы Буденновска в Ставропольском крае, тогда он работал в одной из городских войсковых частей.





Это уже второй генерал Росгвардии, подозреваемый в коррупции. 12 июля был осужден бывший заместитель командующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий. Он получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, а также был лишен звания.