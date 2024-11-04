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Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов
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Однако внутри страны больше голосов набрал ее оппонент Александр Стояногло undefined
Новости

Действующий президент Молдавии Майя Санду победила во втором туре выборов

Однако внутри страны больше голосов набрал ее оппонент Александр Стояногло

Во втором туре президентских выборов победила действующий глава государства Майя Санду. По данным ЦИК страны, на территории Молдавии обработано уже 100% голосов избирателей. 


По предварительным данным, у Санду 48,81% голосов, а у ее соперника Александра Стояногло — 51,19%. Однако на участках за границей уверенно лидирует действующий президент (обработано 67%, Санду набирает 81,02%, а ее оппонент — 18,98%).


«Молдова, сегодня ты победила. Вместе мы показали силу нашего единства, демократии и приверженности достойному будущему. Я горжусь тем, что служу вам всем», — написала Санду в соцсети X (Twitter). 


Отмечается, что явка на выборах составила 53,75%, в голосовании участвовали 1,6 миллиона человек. За рубежом, по данным молдавского МИД, проголосовали рекордные 300 тысяч человек.


По информации полиции Молдавии, во втором туре зарегистрировали 191 нарушение. 

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#выборы #молдавия #молдова #санду
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