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ABC: Короля Испании забросали грязью жители пострадавшей от наводнения Валенсии
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Премьер-министра страны ударили палкой undefined
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ABC: Короля Испании забросали грязью жители пострадавшей от наводнения Валенсии

Премьер-министра страны ударили палкой

Короля Испании Филиппа VI и его свиту во время посещения пострадавшей от наводнений Валенсии местные жители забросали грязью, пишет издание ABC.


По данным газеты, граждане были возмущены тем, что военные прибыли в регион только перед визитом короля, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения. Некоторые жители начали освистывать процессию короля, выкрикивать оскорбления, а также бросать в него грязь и камни, уточняет издание.


Премьер-министр страны Педро Санчес покинул мероприятие, после того как его ударили палкой. Филипп VI продолжил осмотр улиц и попытался успокоить недовольных граждан.


Шторм «Дана» обрушился на Испанию в конце октября. В провинции Валенсия за один день выпала двухмесячная норма осадков, что вызвало масштабные наводнения в городах. Как сообщали местные СМИ, число погибших выросло до 214.

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#испания #наводнение #король
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