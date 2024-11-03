ABC: Короля Испании забросали грязью жители пострадавшей от наводнения Валенсии

Короля Испании Филиппа VI и его свиту во время посещения пострадавшей от наводнений Валенсии местные жители забросали грязью, пишет издание ABC.





По данным газеты, граждане были возмущены тем, что военные прибыли в регион только перед визитом короля, чтобы расчистить улицы города от последствий наводнения. Некоторые жители начали освистывать процессию короля, выкрикивать оскорбления, а также бросать в него грязь и камни, уточняет издание.





Премьер-министр страны Педро Санчес покинул мероприятие, после того как его ударили палкой. Филипп VI продолжил осмотр улиц и попытался успокоить недовольных граждан.





Шторм «Дана» обрушился на Испанию в конце октября. В провинции Валенсия за один день выпала двухмесячная норма осадков, что вызвало масштабные наводнения в городах. Как сообщали местные СМИ, число погибших выросло до 214.