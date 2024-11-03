Тайвань объявил о полном прекращении поставок станков в Россию

Правительство Тайваня приостановило все поставки станков в Россию, объявило местное министерство экономики.





Представители ведомства напомнили, что с 8 марта Тайбэй перестал поставлять в Россию и Белоруссию 77 наименований станков. Среди них электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.





В министерстве отметили, что с весны эти меры уже «дали результат». По данным ведомства, объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля».





Кроме того, тайваньские власти увеличили штраф за первичное нарушение санкций против Москвы в 15 раз, до 31,3 тысячи долларов. Кроме того, министерство ведет «активную разъяснительную работу» с производителями.





Ведомство призывает компании контролировать поставки конечному пользователю. В частности, они должны следить за тем, чтобы товары не поставлялись в Россию и Белоруссию через третьи страны.





Раннее в Минпромторге России заявляли, что санкции Тайваня на экспорт станков не вызовут проблем с наличием оборудования, пишет ТАСС. В министерстве пояснили, что перечисленные виды станков либо производятся в России, либо поставляются из дружественных стран.