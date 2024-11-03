Число погибших из-за наводнения в Испании выросло до 214 человек

Число погибших в результате вызванного проливными дождями наводнения в Испании возросло до 214 человек, сообщают местные СМИ. Последний раз сообщалось о гибели 211 граждан.





Тела трех погибших обнаружили в муниципалитете Педральба в провинции Валенсия, пишет издание EFE со ссылкой на местные власти. В Педральбе без вести пропавшими считаются «один или два человека».





По данным газеты El Mundo, на сегодняшний день опознаны 67 тел. Поиски пропавших продолжаются.





Премьер-министр Испании Педро Санчес распорядился направить еще 10 тысяч военных и полицейских в Валенсию для помощи в ликвидации последствий наводнения, пишет «Известия». Общее число военных и сотрудников полиции в пострадавших районах достигло почти 15 тысяч.





По словам Санчеса, это крупнейшее развертывание войск и полиции в мирное время в истории Испании. Премьер-министр отмечает, что правительство будет мобилизовать все необходимые ресурсы, пока они нужны.