Гладков: Мирный житель погиб в Белгородской области из-за атаки беспилотника

Мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Губернатор отметил, что украинские военные нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района.





Мужчина получил тяжелые травмы в результате детонации взрывного устройства. Гладков добавил, что житель скончался до приезда бригады скорой помощи.





Ранее Гладков сообщал, что в результате обстрела поселка Октябрьский ранения получили четыре человека. Они были доставлены в больницу, врачи оказали им всю необходимую помощь.