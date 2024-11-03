Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

В результате обстрела со стороны ВСУ поселка Октябрьский в Белгородской области пострадали четыре человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





Две женщины и мужчина получили различные осколочные ранения рук и ног, уточнил губернатор. Еще у одной женщины диагностировали черепно-мозговую травму с осколочным ранением лица. Гладков отметил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.





Кроме того, в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах. В пяти частных домах выбило окна, посекло кровли, фасады и надворные постройки. Также повреждения получили 21 автомобиль и три объекта торговли.





Губернатор также сообщил, что на территории поселка нашли суббоеприпасы «Колокольчик». Он призвал людей быть предельно внимательными, при обнаружении незнакомого предмета не поднимать его с земли, а вызвать необходимые службы.