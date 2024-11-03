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Минобороны: Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР
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Потери ВСУ составили более 500 военных undefined
Новости

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР

Потери ВСУ составили более 500 военных

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.


Также было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.


Кроме того, российские военные поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов.


По данным военного ведомства, ВС России отразили 10 контратак украинских формирований. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих.


Ранее в Минобороны сообщали о взятии под контроль населенных пунктов Кураховка в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области.

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#минобороны #днр #всу
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