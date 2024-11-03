Минобороны: Российские войска взяли под контроль Вишневое в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Вишневое в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны.





Также было нанесено поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Димитров, Петровка, Новоселидовка, Щербиновка, Дзержинск и Нелеповка в ДНР.





Кроме того, российские военные поразили железнодорожный эшелон с бронетехникой ВСУ, объекты энергетики и нефтебазу, цеха по производству беспилотных летательных аппаратов.





По данным военного ведомства, ВС России отразили 10 контратак украинских формирований. ВСУ потеряли более 500 военнослужащих.





Ранее в Минобороны сообщали о взятии под контроль населенных пунктов Кураховка в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области.