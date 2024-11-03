МИД Турции: Украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны

Справедливое решение российско-украинского конфликта должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью газете Hurriyet.





Фидан подчеркнул, что у Турции особые отношения с обеими сторонами и она не отказывается выслушивать их. По мнению министра, друг говорит только правду, именно так Анкара и поступает.





Ни Москва, ни Киев не хотят проиграть, продолжается поиск точек соприкосновения между ними, продолжил министр. Он ожидает, что усталость обеих сторон от конфликта может привести к изменению ситуации в 2025 году.





Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ценит миротворческие усилия Турции, однако «вызывает недоумение» поставка ею оружия Украине.