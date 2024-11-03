Володин: Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий продавать детям зажигалки

Госдума в ближайшее время начнет рассматривать законопроект об установлении ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.





Он привел данные следственных органов, согласно которым с 2016 года от токсикомании с использованием зажигалок, баллончиков для их заправки и других газосодержащих бытовых товаров погибли более 800 несовершеннолетних.





Кроме того, по словам Володина, известны случаи, когда такая продукция используется детьми в «опасных играх», что также может привести к угрозе жизни и здоровью, непреднамеренным поджогам и другим печальным последствиям.





Володин уточнил, что законопроектом предусмотрен штраф для физических лиц — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, для юридических лиц — до 600 тысяч рублей.





Как отметил председатель Госдумы, прибыль от реализации газосодержащей продукции вряд ли покроет предлагаемые суммы штрафов. При этом серьезное административное наказание станет преградой для многих взрослых к совершению опрометчивых действий, подчеркнул он.