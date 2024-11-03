Украинский омбудсмен запросил списки военнопленных, которых Россия готова обменять

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец запросил списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский омбудсмен обратился с такой просьбой к уполномоченному по правам человека в России Татьяной Москальковой.





Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина отказывается принять более 600 своих военнопленных, но при этом создает видимость международных усилий для их освобождения.





Москалькова также отмечала, что Россия не раз призывала к активизации обмена военнопленными, но из-за позиции Украины этот процесс идет медленно. Омбудсмен призвала Киев вернуться к конструктивному диалогу.