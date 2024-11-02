В СК предполагают, что в Курской области ВСУ расстреляли российских военнопленных

Следственный комитет (СК) России займется установлением обстоятельств смерти российских военнопленных в Курской области, сообщает пресс-служба военных следственных органов СК.





В СК пояснили, что начать расследование решили после публикации в соцсетях фотографии, на которой показаны российские военные без признаков жизни. У одного связаны руки, из чего можно сделать вывод, что военнослужащие погибли не в ходе боев, а будучи в плену у украинской стороны, отметили в ведомстве.





Врио заместителя председателя СК России — руководителя Главного военного следственного управления Константин Корпусов поручил начальнику следственного управления ГВСУ СК возбудить по данному факту уголовное дело.





В частности, поручено выяснить точное место, где была сделана фотография, провести всестороннее расследование обстоятельств произошедшего, а также зафиксировать доказательства и установить причастных к расправам над пленными.