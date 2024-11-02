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Захарова: Киев отказался принять по обмену более 600 своих военнопленных
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Официальный представитель МИД назвала такие действия «политическим туризмом на крови» undefined
Новости

Захарова: Киев отказался принять по обмену более 600 своих военнопленных

Официальный представитель МИД назвала такие действия «политическим туризмом на крови»

Минобороны России в 2024 году предлагало передать 935 украинских военнопленных, из них Киев забрал только 279, сообщила официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-брифинга.


Она заявила, что украинские власти хотят обменивать в первую очередь военнопленных из экстремистских подразделений Киева и иностранных наемников. По мнению Захаровой, Украина только создает видимость международных усилий с целью оказать давление на Россию.


Официальный представитель МИД назвала такие действия киевского режима «политическим туризмом на крови своих собственных граждан, своих военнослужащих».


Минобороны РФ в середине октября заявило, что в результате переговоров с подконтрольной Украине территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен были переданы 95 военнопленных ВСУ.

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#минобороны #обмен пленными #мария захарова
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