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Украинского футболиста Алиева внесли в список террористов и экстремистов
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Ранее на него завели уголовное дело undefined
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Украинского футболиста Алиева внесли в список террористов и экстремистов

Ранее на него завели уголовное дело

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.


В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алиева по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. 


Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Позднее экс-футболист появился в базе розыска МВД России.


По данным следствия, Алиев не позднее 30 августа разместил в соцсетях видеоролик, в котором призывал к террористической деятельности в Курской области.

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#футболист #росфинмониторинг #реестр
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