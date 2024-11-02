Украинского футболиста Алиева внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов бывшего футболиста сборной Украины и московского «Локомотива» Александра Алиева. Обновленный перечень опубликован на сайте ведомства.





В августе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алиева по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.





Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы. Позднее экс-футболист появился в базе розыска МВД России.





По данным следствия, Алиев не позднее 30 августа разместил в соцсетях видеоролик, в котором призывал к террористической деятельности в Курской области.