Кадыров отменил приказ «ахматовцам» не брать пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил свой приказ не брать в плен бойцов ВСУ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Кадыров пояснил, что принял такое решение после того, как получил более двух тысяч писем от жителей Украины. По словам чеченского лидера, это письма от женщин, у которых мобилизованы близкие, и мужчин, находящихся на линии соприкосновения не по доброй воле.





В каждом письме одни и те же аргументы: сдаться в плен российским бойцам — это единственный способ остаться в живых. Глава Чечни отметил: солдаты ВСУ давно знают о о том, что к пленным в спецназе «Ахмат» относятся по-человечески.





Кадыров поручил командирам на передовой не брать в плен украинских военных 29 октября, после атаки дрона на Российский университет спецназа в Гудермесе.