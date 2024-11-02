Российские военные, выполнявшие боевые задачи возле села Богоявленка в ДНР, 27 октября вывели из зоны боевых действий гражданина США Дэниэла Мартиндейла, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.





Мартиндейл находился на подконтрольной Украине территории с 11 февраля 2022 года. Источник рассказал агентству, что мужчина по своей инициативе установил контакт с российскими силовыми структурами и передавал им координаты военных объектов Украины.





Как отметили в силовых структурах, полученные от американца сведения неоднократно использовались для уничтожения техники и личного состава украинских формирований.





Во время выступления на пресс-конференции медиагруппы «Россия сегодня», проходящей в Москве 2 ноября, американец заявил, что находится в столице РФ добровольно.





По словам Мартиндейла, последние два года он делал все для того, чтобы сохранить жизни российским солдатам, и хотел бы продолжить это делать.