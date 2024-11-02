Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль Кураховку в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.





В военном ведомстве уточнили, что в боях за Кураховку приняли участи бойцы группировки войск «Центр». Село Першотравневое было взято в результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад».





Кроме того, российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразили пять контратак.





По данным Минобороны России, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этих боях составили примерно одну тысячу человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены два склада боеприпасов.