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Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО
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Речь идет о поселениях в Харьковской области и ДНР undefined
Новости

Российские военные взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО

Речь идет о поселениях в Харьковской области и ДНР

Вооруженные силы России взяли под контроль Кураховку в Донецкой Народной Республике и Першотравневое в Харьковской области, сообщили в Минобороны.


В военном ведомстве уточнили, что в боях за Кураховку приняли участи бойцы группировки войск «Центр». Село Першотравневое было взято в результате успешных наступательных действий группировки войск «Запад».


Кроме того, российские войска нанесли поражение шести украинским бригадам в районах Дзержинска, Калиново, Вознесенки, Сухой Балки и Дружбы и отразили пять контратак.


По данным Минобороны России, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этих боях составили примерно одну тысячу человек убитыми и ранеными. Также были уничтожены два склада боеприпасов.

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#минобороны #всу #сво
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