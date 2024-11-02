Лукашенко: Россия не собирается нападать на страны ЕС через Белоруссию

Россия не собирается через территорию Белоруссии нападать на соседние страны Европейского союза, заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова приводит РИА Новости.





Он сказал, что ни Белоруссия, ни Россия не собираются воевать со странами НАТО. Белорусский лидер подчеркнул, что это Запад поставил себе цель «задушить» РФ и Белоруссию и ищет для этого причины.





Ранее Лукашенко сообщил, что президент России Владимир Путин хочет гарантий того, что Запад не будет поставлять Украине оружие и боеприпасы, если будет заключено перемирие между Киевом и Москвой.





По словам белорусского президента, Москва и Минск приняли общую концепцию по урегулированию конфликта на Украине, в основе которой — необходимость переговоров.