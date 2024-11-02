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Политический беженец из США получил российский паспорт
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Роблес заявил, что считает Россию своим домом undefined
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Политический беженец из США получил российский паспорт

Роблес заявил, что считает Россию своим домом

Джон Энтони Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


Церемония вручения проходила в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области, отметила Волк.


Во время ответного слова Роблес заявил, что будет соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан. Он также назвал Россию своим домом и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, которые оказали ему помощь в получении российского паспорта.


Роблес приехал в Россию в 1996 году, пишут СМИ. Работал учителем и журналистом-международником. После начала специальной военной операции (СВО) мужчина помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным. На данный момент Роблес работает литературным переводчиком.

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#сша #мвд #паспорт
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