Политический беженец из США получил российский паспорт

Джон Энтони Роблес, считающийся первым политическим беженцем из США, получил российский паспорт, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.





Церемония вручения проходила в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области, отметила Волк.





Во время ответного слова Роблес заявил, что будет соблюдать Конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан. Он также назвал Россию своим домом и поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и представителей власти, которые оказали ему помощь в получении российского паспорта.





Роблес приехал в Россию в 1996 году, пишут СМИ. Работал учителем и журналистом-международником. После начала специальной военной операции (СВО) мужчина помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным. На данный момент Роблес работает литературным переводчиком.