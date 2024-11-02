Вице-мэра Владивостока осудили на 7,5 года за взятку

Первореченский районный суд Владивостока приговорил заместителя главы администрации города Алексея Ляйфера к 7,5 года тюрьмы по делу о взятке и подстрекательстве к превышению должностных полномочий, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Приморскому краю.





Отбывать наказание Ляйфер будет в колонии строгого режима. Также его обязали выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.





По данным суда, в 2018 году Ляйфер получил взятку 300 тысяч рублей от представителя неназванной фирмы. За это вице-мэр пообещал оказать содействие в заключении договора аренды земельного участка по улице Жигура для строительства многоквартирного дома.





Кроме того, заместитель мэра убедил работника городской администрации незаконно передать группе местных жителей земельный участок на улице Высокой по цене, составляющей 5% от его кадастровой стоимости.





Отмечается, что цена выкупаемого земельного участка составила чуть более одного миллиона рублей, а рыночная стоимость была свыше 39 миллионов рублей. Таким образом, бюджету был нанесен ущерб на более чем 20 миллионов рублей.