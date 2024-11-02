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За ночь 24 украинских беспилотника сбили над российскими регионами
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Атаке подверглись шесть областей и Республика Крым undefined
Новости

За ночь 24 украинских беспилотника сбили над российскими регионами

Атаке подверглись шесть областей и Республика Крым

За минувшую ночь в небе над семью регионами России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.


Больше всего воздушных целей уничтожено в Курской и Брянской областях — по восемь в каждой, отметили в военном ведомстве. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.


Три беспилотника сбили над Орловской областью, два аппарата — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями и Республикой Крым.


Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших.


Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили 83 украинских беспилотника.

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#минобороны #сво #беспилоник
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