За ночь 24 украинских беспилотника сбили над российскими регионами

За минувшую ночь в небе над семью регионами России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны.





Больше всего воздушных целей уничтожено в Курской и Брянской областях — по восемь в каждой, отметили в военном ведомстве. Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что жертв и разрушений нет.





Три беспилотника сбили над Орловской областью, два аппарата — над территорией Белгородской области. По одному БПЛА уничтожили над Ростовской и Нижегородской областями и Республикой Крым.





Губернатор Ростовской области Василий Голубев уточнил, что обошлось без разрушений и пострадавших.





Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО в ночь на 1 ноября уничтожили 83 украинских беспилотника.