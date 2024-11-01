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В Сербии при обрушении козырька на вокзале погибли 11 человек
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Всего пострадали около 30 жителей undefined
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В Сербии при обрушении козырька на вокзале погибли 11 человек

Всего пострадали около 30 жителей

Восемь человек стали жертвами обрушения фасада на вокзале в Нови-Саде в Сербии. Об этом написал издание Danas. Позднее глава МВД Ивица Дачич сообщил, что число погибших выросло до 11.


По данным портала, из-под развалин на железнодорожном вокзале в Нови-Саде извлечены тела восьми человек, а двое находятся в больнице. СМИ ссылается на информацию от полицейских.


Кроме того, спасатели пытаются вытащить женщину и девочку 14 лет, которые до сих пор находятся под завалами. Всего травмы получили 30 человек. 


3 мая 2023 года подросток открыл огонь в школе в Белграде. Погибли девять человек (восемь учеников и охранник), шесть детей и учитель пострадали.

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#сербия #жертвы #обрушение #вокзал
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