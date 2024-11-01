«Я разбираюсь с тем, что произошло»: писатель и литературовед Архангельский ответил на вопрос о признании его иноагентом

По данным Минюста, Архангельский выступал против проведения спецоперации на Украине. В ведомстве отметили, что он также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей.





Кроме того, Архангельский выступал на информационной площадке иноагентов и принимал участие в создании и распространении их материалов, заявили в Минюсте.