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Минюст признал иноагентами литературоведа Архангельского и музыкального обозревателя Горбачева
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В список иностранных агентов также внесли журналистов Серегина и Зуеву undefined
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Минюст признал иноагентами литературоведа Архангельского и музыкального обозревателя Горбачева

В список иностранных агентов также внесли журналистов Серегина и Зуеву

Министерство юстиции России признало иностранными агентами литературоведа Александра Архангельского и музыкального журналиста Александра Горбачева. Об этом сообщается на сайте ведомства. 


В реестре теперь также значатся журналист из Марий Эл Алексей Серегин, журналистка Анна Зуева, занимающая пост вице-президента фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом, запрещен в РФ).


По данным Минюста, Архангельский выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того, он выступал на информационной площадке иноагентов и принимал участие в создании и распространении их материалов.


Как отметили в ведомстве, Горбачев распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, и сведения, формирующие негативный образ ВС РФ, и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.


Также в ведомстве сообщили, что из реестра иноагентов исключен издательский дом «Новая глава», зарегистрированный в Казани.

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#минюст #иноагент #журналисты
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