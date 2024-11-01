Минюст признал иноагентами литературоведа Архангельского и музыкального обозревателя Горбачева

Министерство юстиции России признало иностранными агентами литературоведа Александра Архангельского и музыкального журналиста Александра Горбачева. Об этом сообщается на сайте ведомства.





В реестре теперь также значатся журналист из Марий Эл Алексей Серегин, журналистка Анна Зуева, занимающая пост вице-президента фонда «Свободная Бурятия» (признан иноагентом, запрещен в РФ).





По данным Минюста, Архангельский выступал против проведения спецоперации на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях российских властей. Кроме того, он выступал на информационной площадке иноагентов и принимал участие в создании и распространении их материалов.





Как отметили в ведомстве, Горбачев распространял недостоверную информацию о решениях, принимаемых российскими органами власти, и сведения, формирующие негативный образ ВС РФ, и участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов.





Также в ведомстве сообщили, что из реестра иноагентов исключен издательский дом «Новая глава», зарегистрированный в Казани.