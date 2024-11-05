Мемы, подкасты и при чем тут белка, которую усыпили власти Нью-Йорка: как Маск и другие знаменитости поддерживают Трампа и Харрис

Пока американцы, а с ними и весь мир, гадают, кто станет новым президентом США, Daily Storm решил напомнить о забавных способах поддержки знаменитостями республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис. Рассказываем, при чем тут главный музыкальный мем лета brat summer, подкасты, а также белка, которую усыпили власти Нью-Йорка.
За Трампа
В топе самых влиятельных и популярных сторонников Трампа — миллиардер Илон Маск. В 2022 году предприниматель выкупил соцсеть Twitter, переименовал ее в X, и теперь у него больше всего фолловеров в этой социальной сети (более 200 миллионов).
На аватарке Маск разместил свое фото в кепке с предвыборным лозунгом Трампа «Сделаем Америку великой снова!», а в шапке профиля оставил ссылку на созданную им организацию по предвыборной поддержке своего кандидата.
Посты Маска за последние дни заполнены мемами, видео и текстами в поддержку кандидата от Республиканской партии. Этот поток политрекламы прерывается разве что репостами с аккаунта многомиллиардной космической компании Илона Маска SpaceX.
В закрепленном посте миллиардер разместил ссылку на эпизод подкаста о выборах с самым популярным подкастером в мире — американским комиком и актером Джо Роганом. Кстати, за день до выборов самый прослушиваемый подкастер объявил, что тоже поддерживает Дональда Трампа.
После этого в Сети опубликовали картинку с надписью «Последний рывок!», на которой на плечах у гигантского Маска сидит Роган поменьше размером и держит в руках маленького Трампа. Картинку репостнул основатель SpaceX.
Контент с котиками, собачками и другими милыми зверушками всегда в числе самых просматриваемых публикаций — Илон Маск преуспел и тут. Он использовал для рекламы Трампа грустную историю про белку по имени Пинат (Арахис, Peanut), которую усыпили власти Нью-Йорка.
Белка была интернет-знаменитостью с более чем 600 тысячами подписчиков в Instagram*. Ее спас и забрал к себе домой в 2017 году американский инженер Марк Лонго, когда мать зверька задавила машина. Сначала Пинат жил с Лонго в штате Коннектикут, а потом они вместе переехали в штат Нью-Йорк.
В этом штате незаконно держать белок дома, поэтому 30 октября 2024 года Пината отобрали у хозяина сотрудники Департамента охраны окружающей среды Нью-Йорка. Хозяин Пината рассказал, что работники департамента усыпили белку, якобы чтобы проверить ее на заболевание бешенством.
История стала вирусной и возмутила американцев, был даже предложен законопроект, чтобы предотвратить похожие ситуации в будущем. Маск использовал ситуацию и заявил: «Идите и проголосуйте... ради Пината.<...> Они не должны были убивать эту белку. Это просто белка! Не крокодил и не анаконда! Они тратят ваши налоги на убийство ваших питомцев? Что за херня происходит? Мы должны дать этому отпор!»
Кандидата от республиканцев также поддержала американская ведущая Мегин Келли, которая брала интервью в том числе у российского президента Владимира Путина. Трамп девять лет назад назвал Келли «отвратительной», но это не помешало ведущей выступить с пламенной речью в поддержку политика 4 ноября на заключительном послании Дональда Трампа к народу перед выборами.
Теперь «отвратительная» Келли постит фотографии и видео с Трампом: «Невероятный вечер в Питтсбурге с президентом Трампом. Да благословит его Бог! Идите и голосуйте за него! Вперед, Америка!»
Келли напомнила: левые высмеивали Трампа, когда он сказал, что будет защитником женщин. «Он будет защитником женщин, и именно поэтому я голосую за него! Он закроет границу и не пустит мальчиков [речь идет о спортсменах-трансгендерах] в женский спорт, где им не место!» — заявила она.
Пользователи в соцсетях вспомнили, что в 2016 году после победы Дональда Трампа на выборах президента Мегин Келли была намного более критична к нему и говорила о женщинах, которые обвиняли его в сексуальных домогательствах. «Я думаю о 12 женщинах, обвинивших Трампа в домогательствах, и о том, как они себя чувствовали», — говорится в опубликованном в соцсетях отрывке интервью Келли.
Примечательно, что заключительное послание Трамп огласил в Питтсбурге в штате Пенсильвания. Есть около десятка прогнозов от аналитиков по итогам американских выборов по разным штатам, но по Пенсильвании никто прогноза не дал, рассказал Daily Storm эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По его словам, судьбу голосования решат около миллиона колеблющихся избирателей в Пенсильвании, в которой всего живут примерно 13 миллионов человек.
Поддержка Харрис
Американские СМИ обратили внимание, что кандидат от Демократической партии США Камала Харрис в своей предвыборной кампании активно использует мемы и смешные видео, чтобы завоевать молодое поколение зумеров.
Трампу в соратники достался Маск — №1 по числу фолловеров в соцсети X, а Харрис — №2 — бывший президент США Барак Обама с более чем 132 миллионами подписчиков. У себя в соцсетях Обама тоже активно постит контент в поддержку коллеги по партии, например, во время празднования Хеллоуина он пошутил: «Не говорите «Бу!», а голосуйте!»
В честь активного сотрудничества Обамы и Харрис пользователи даже придумали мем, в котором соединили изображения двух политиков и их имена: Обамала Харрис. В соцсетях шутят, что победа Камалы Харрис будет тем же самым, как если бы у Барака Обамы начался новый президентский срок.
Камалу Харрис поддерживают многие популярные музыканту с многомиллионой аудиторией фанатов: Леди Гага, Бейонсе, Тейлор Свифт, актеры Джордж Клуни, Роберт Де Ниро, Дженнифер Лоуренс и другие.
Тейлор Свифт — самая богатая женщина в музыкальной индустрии, по версии Forbes. Она объявила о поддержке Харрис еще в сентябре и опубликовала фото, которое стало вирусным, с подписью: «С надеждой и любовью, бездетная кошатница».
Свифт использовала отсылку к заявлению кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнса, сказавшего, что демократами руководит «кучка бездетных кошатниц, которые несчастны из-за своей жизни и сделанного ими выбора». Трамп выбрал Ди Вэнса своим напарником, после чего ему стали часто напоминать о фразе про кошатниц.
С Тейлор Свифт есть еще один мем, посвященный выборам: «Я пугаю республиканцев». Он высмеивает переоцененную силу влияния певицы на выборы 2024 года.
С исполнительницей связана даже целая теория заговора о выборах, в которую верит почти каждый пятый гражданин США, как писало издание The New York Times. 18% американцев считают, что правительство США тайно заставило Тейлор Свифт помочь кандидату от Демократической партии (в то время, когда предполагалось, что кандидатом станет действующий президент США Джо Байден).
Этим летом целым феноменом, а заодно и главным мемом лета в поп-культуре Запада стал музыкальный альбом британской певицы Чарли XCX под названием Brat («Отродье» или «Паршивка»).
Ярко-зеленый цвет альбома стал мемным: пользователи публиковали фото разных предметов таких же оттенков, называя их brat. Чарли XCX тоже помогла росту популярности Харрис, когда заявила в своих соцсетях: «Камала — это brat».
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