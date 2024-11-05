Мемы, подкасты и при чем тут белка, которую усыпили власти Нью-Йорка: как Маск и другие знаменитости поддерживают Трампа и Харрис

Пока американцы, а с ними и весь мир, гадают, кто станет новым президентом США, Daily Storm решил напомнить о забавных способах поддержки знаменитостями республиканца Дональда Трампа и демократа Камалы Харрис. Рассказываем, при чем тут главный музыкальный мем лета brat summer, подкасты, а также белка, которую усыпили власти Нью-Йорка.





За Трампа





В топе самых влиятельных и популярных сторонников Трампа — миллиардер Илон Маск. В 2022 году предприниматель выкупил соцсеть Twitter, переименовал ее в X, и теперь у него больше всего фолловеров в этой социальной сети (более 200 миллионов).





На аватарке Маск разместил свое фото в кепке с предвыборным лозунгом Трампа «Сделаем Америку великой снова!», а в шапке профиля оставил ссылку на созданную им организацию по предвыборной поддержке своего кандидата.





Посты Маска за последние дни заполнены мемами, видео и текстами в поддержку кандидата от Республиканской партии. Этот поток политрекламы прерывается разве что репостами с аккаунта многомиллиардной космической компании Илона Маска SpaceX.





В закрепленном посте миллиардер разместил ссылку на эпизод подкаста о выборах с самым популярным подкастером в мире — американским комиком и актером Джо Роганом. Кстати, за день до выборов самый прослушиваемый подкастер объявил, что тоже поддерживает Дональда Трампа.





После этого в Сети опубликовали картинку с надписью «Последний рывок!», на которой на плечах у гигантского Маска сидит Роган поменьше размером и держит в руках маленького Трампа. Картинку репостнул основатель SpaceX.