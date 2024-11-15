Самые громкие предложения в ноябре по повышению рождаемости в России. Дайджест

На фоне падения уровня рождаемости в стране политики, чиновники, представители религии и общественные деятели предлагают свои идеи, как сделать так, чтобы россияне заводили больше детей. Какие инициативы уже были озвучены в ноябре 2024 года — в материале Daily Storm.





Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 3 ноября призвал проводить всероссийскую лотерею среди новорожденных и разыгрывать квартиры и машины, как это уже делают в Ленинградской области и Хабаровске.





Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина 4 ноября выразила мнение, что маткапитал нужно распространить «по прогрессии», в зависимости от количества детей. Потому что 90% семей используют маткапитал для получения жилья, попадают в «кредитное ярмо» и откладывают рождение второго ребенка, пояснила Останина.





Проблему можно решить и другим путем, указала 8 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она, в частности, призвала работодателей создавать условия для работающих женщин, желающих завести детей, и развивать семейную инфраструктуру около предприятий. В приоритете дамы в возрасте 30-39 лет, уточнила она. Кроме того, бизнес должен проводить программы здорового образа жизни на предприятиях, заметила Голикова.





Также 8 ноября инициативу выдавать по 100 тысяч рублей студенткам в возрасте от 18 до 23 лет, родившим ребенка, поддержали депутаты в Хабаровском крае.





На следующий день, 9 ноября, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил утвердить выплату на федеральном уровне. «Если этот опыт в рамках региона будет признан успешным, то такой подход можно распространить на федеральном уровне — в тех регионах, где смертность выше рождаемости», — заявил парламентарий. Он добавил, что реализация этой программы может потребовать порядка четыреж миллиардов рублей в год из федерального бюджета.





У демографа Владимира Тимакова иная идея, как поднять рождаемость. Он заявил 13 ноября, что нужно привязать размер пенсии к числу рожденных и воспитанных в семье детей. «Необходимо делать расчет пенсии, исходя не только из трудового, но также из родительского вклада в общество», — отметил эксперт в своем докладе «Демографическая и миграционная политика России».





В понедельник, 14 ноября, появилось сразу два громких заявления насчет ситуации с демографией. Депутат Госдумы Ирина Филатова связала низкую рождаемость с ожирением россиянок. От него страдает около 30% женщин репродуктивного возраста, а это мешает им забеременеть и выносить ребенка, считает Филатова.





Ожирение необходимо включить в перечень социально-значимых заболеваний, полагает депутат. Еще 25% россиянок находятся в стадии предожирения, то есть имеют проблемы с лишним весом, посетовала Филатова. «Без пристального контроля за ними решить вопросы демографии невозможно, это связано напрямую», — подчеркнула она.





При этом старший священник Храма-на-Крови (Екатеринбург) Максим Миняйло предложил оценивать работу губернаторов по количеству рожденных в регионе детей. Представитель РПЦ также призвал строить больше храмов в новых жилых кварталах, поскольку граждане нуждаются в проповедях.





Телеведущая Яна Поплавская и вовсе заявила 15 ноября, что раздача бесплатного жилья может принести демографический успех. По словам Поплавской, молодым родителям почти нереально взять ипотеку по действующей ставке.