Чем закончится роман Джонни Деппа и модели с Урала Юлии Власовой. Прогноз астролога, экстрасенса и телеведущей Розы Сябитовой

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова, которую СМИ называют русской девушкой 61-летнего актера Джонни Деппа, поделилась в Instagram (деятельность в РФ запрещена) новостью о своей помолвке и выложила фото с кольцом. 28-летняя Власова при этом сообщила подписчикам о планах завести ребенка. Ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова заявила Daily Storm, что не верит в долгий брак между голливудской звездой и уральской красавицей, поскольку у них разные статусы. Астролог Борис Зак и экстрасенс Фатима Хадуева также допустили, что отношения паре наскучат и они разбегутся.





«Мужчины любят молодость и красоту. Поэтому Джонни Деппа я понимаю. Он как мужчина приковывает внимание и вызывает желание у любого поколения женщин. Но, соответственно, шансы больше у молодых. К традиционному браку это [роман Деппа и Власовой] не имеет вообще никакого отношения. Здесь, скорее всего, пиарная история», — заявила Сябитова.





«Девушка, может, и грезит, что все у нее будет долго и счастливо. Но это вряд ли. История великих актеров Голливуда или наших российских (где мужчина старше женщины), — там, как правило, никто не кичится, все спокойно живут. А где выкладывают [в соцсетях], рассказывают — это чистый пиар. Так что у Деппа с Власовой все недолговечно. В этом я уверена, к сожалению», — считает главная сваха страны.





Сябитова также выразила сомнение в том, что 61-летний актер захочет новых наследников: «Думаю, не стоит Власовой мечтать о детях. Потому что печальный опыт [браков] звездных мужчин с молодыми девушками говорит о том, что дети здесь, как правило, источники финансового достатка [для матери]. Предыдущая женщина обобрала Деппа, подорвала его карьеру. И на те же грабли наступать, еще и с наследниками... Вряд ли. Звездные мужчины сейчас стали тоже более внимательны, адвокаты у них хорошие. Поэтому это не история про детей».





По знаку зодиака Власова — Рак, а Депп — Близнецы. Астролог, таролог Борис Зак обратил внимание, что Раки, с одной стороны, много переживают и держат эмоции в себе, а с другой — они люди преимущественно семейные и их больше интересует вопрос домашнего очага и уюта. В свою очередь, Близнецы чаще выбирают себе в партнеры людей, с которыми можно поговорить, которые будут на одинаковом с ними уровне развития и с кем интересно вместе проводить время, отметил специалист в беседе с Daily Storm.





«Если у Юлии не будет перегиба в сторону домашности и при этом она будет продолжать развиваться — у них с Деппом может получиться гармоничный брак. Но в случае, когда россиянка станет сильно уходить в заботу, — Деппу отношения наскучат скоро и они расстанутся. Близнецы знак адаптирующийся, и актер может на первоначальном этапе больше подстраиваться под Юлию. Однако если Джонни поймет, что это не приносит эффекта, — отношения с Власовой окажутся разрушены», — прогнозирует Зак.





Ясновидящая и участник «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева считает, что чем старше становится мужчина, тем больше ему нужна женщина гораздо младше него. Это объем энергии новый, поясняет собеседница.





«Я понимаю желание Юлии иметь детей от Деппа. Это логично. Но планы на совместную жизнь звезды с этой девушкой не совпадают с ее планами. Она прекрасно понимает, что, учитывая возраст Деппа, на 30-50 лет брака рассчитывать не приходится. Поэтому ее интересы в том числе и финансовые. С его стороны я не вижу желания иметь от Юлии наследников. Но она ему дает такие моменты, как сексуальность, привлекательность, новая свежая энергия, новая мотивация сохранять здоровье. А еще это как одна из форм его удовлетворения, доказательства, что он значимый и женщина младше не оказывает интеллектуального сопротивления. В данном случае каждая из сторон преследует какие-то свои интересы», — заключила Хадуева.





Слухи о романе Джонни Деппа с Юлией Власовой ходили с 2022 года. Модель несколько раз публиковала парные снимки с актером в соцсетях. В октябре Юлия подтвердила свои отношения с Деппом. Модель познакомилась с актером три года назад на кинофестивале в Карловых Варах в компании общих знакомых. С тех пор они поддерживают романтические отношения. В соцсетях Власова попросила друзей и знакомых ничего не рассказывать о ее личной жизни журналистам.