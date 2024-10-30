Эксперт: Ирану действительно выгоднее победа Харрис, а России, скорее всего, безразлично, кто станет президентом США

Накануне, 29 октября, газета The New York Times со ссылкой на американскую разведку написала, что Россия якобы «стремится поддержать» Дональда Трампа на выборах президента США, а Иран — Камалу Харрис. Тегерану действительно выгоднее победа Харрис, а Москве, вероятно, безразлично, кто станет американским президентом, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Если бы Россия и Иран могли повлиять на голосование, на это могли бы повлиять и любые американцы — и они бы уже давно так сделали, убежден политолог.





Брутер полагает, что западные СМИ ссылаются на разведку всегда, когда у них нет никаких доказательств. Идея про то, что России выгоднее Трамп, а Ирану — Харрис, не новая, она давно фигурирует в западных изданиях, добавляет эксперт.





«Ирану действительно выгоднее Харрис, потому что она обещает вернуться к пакту [по ядерной программе Ирана]. Что касается России — России, скорее всего, безразлично. Трамп конфликт [на Украине] за счет Запада не остановит, а за счет России — невыгодно нам», — пояснил политолог.





Отношения Москвы и Тегерана — это не отношения военных союзников, поэтому возможные разногласия между этими странами всегда естественны, подчеркнул Брутер. Повестка в международных отношениях даже для близких стран может разниться, и ее нужно налаживать, добавил он.





«У Ирана есть президент, который считает, что он должен наладить отношения с Западом. Естественно, что он будет это делать, несмотря на то что думает по этому поводу Россия. И, соответственно, у России есть своя повестка — и она будет реализовываться вне зависимости от ирано-западных отношений», — рассуждает эксперт.





Это не означает, что Москва и Тегеран перестали быть партнерами и в чем-то союзниками, отмечает Владимир Брутер. Повестка в международных отношениях даже для близких стран может разниться, и ее нужно налаживать, объединять или корректировать.





Он приводит пример: Франция столетиями кровопролитно воевала с Германией, но сейчас это не мешает Парижу и Берлину налаживать отношения и быть союзниками.





«И очень важно понимать: все, что пишет по этому поводу западная пресса, — это набор плохо представленных фейков. А почему они работают? Да потому что никто не пишет ничего другого», — объясняет политолог.





The New York Times предполагает, что Москва и Тегеран пытаются оказать влияние на исход выборов в США. Но если бы Россия и Иран могли повлиять на голосование, значит, на это могли бы повлиять любые американцы — и они бы уже давно сделали это, убежден Брутер.





Политолог обращает внимание: сейчас есть примерно девять агрегированных прогнозов от аналитиков по итогам американских выборов по разным штатам. Но по штату Пенсильвания никто прогноза не дал.





«Реально судьбу выборов решит около миллиона колеблющихся избирателей в Пенсильвании, в которой живут примерно 13 миллионов человек. Из 300 миллионов американских граждан если этот миллион склонится в пользу Харрис, что кажется более вероятным, то она выиграет выборы. А если в пользу Трампа, то он выиграет выборы. А при чем здесь кто-нибудь другой? Как на этих людей можно вообще влиять, если они до последнего момента не приняли решение?» — заметил эксперт.





«А вот Россия и Иран могут воздействовать — ну конечно! — иронизирует Владимир Брутер. — Если бы мы могли воздействовать на итоги выборов в Соединенных Штатах, мы бы уже половиной мира владели!»





Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина подчеркивает, что Россия и Иран — независимые государства со своим суверенитетом, которые в состоянии сами провести переговоры по двусторонним отношениям.





Москва никаким образом не заинтересована и не вмешается ни в какие выборы, добавляет парламентарий: «У нас достаточно своих вопросов, поэтому американцы пусть сами выбирают того, кого надо».