«Никто не застрахован от таких форс-мажоров». Политологи считают, что Текслер не покинет пост губернатора на фоне беспорядков в Коркино

В городе Коркино Челябинской области местные жители устроили погром в общине цыган, которых подозревают в убийстве таксистки Елены Сарафановой. Местный губернатор Алексей Текслер, по данным СМИ, в момент конфликта находится в отпуске в Дубае. В беседе с Daily Storm политологи оправдали главу региона, поскольку никто не мог предугадать появление такой ситуации. Эксперты сошлись во мнении, что гораздо важнее, как Текслер справится с последствиями погрома и сможет ли уладить конфликт.





Глава Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что антицыганский погром в Коркино не станет поводом для отставки Текслера.





«Во-первых, Текслер только что избрался с очень хорошим результатом. Во-вторых, никто не застрахован от таких форс-мажоров. Такие истории — в первую очередь ответственность правоохранительных органов. На данный момент глава МВД по Коркино отстранен от должности. Сейчас будут разбираться, думаю будут приняты достаточно жесткие организационные решения», — уверен Минченко.





По его мнению, местные власти сумеют разрешить ситуацию правильно и справедливость восторжествует.





«Думаю, что никому не удастся отмазать убийц матери двоих детей. Что касается массовых беспорядков — надо разбираться. Надеюсь, что там не будет какого-то показательного процесса и порки людей, возмутившихся несправедливостью», — сказал эксперт.





В октябрьском рейтинге устойчивости губернаторов от «Минченко консалтинг» Текслер находится в «зеленой зоне». Он делит первое место с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым среди всех глав регионов Уральского Федерального округа.





Политолог Александр Кынев напомнил, что межнациональные конфликты могут возникнуть где угодно, и неправильно винить в этом местных губернаторов. Поэтому инцидент в Коркино не повлияет на карьеру Текслера.





«У нас инцидентов, связанных с диаспорами и конфликтами на этнической почве, всегда было достаточно много. Каждый год таких инцидентов было несколько — в Калмыкии, Ханты-Мансийском округе, Ставропольском и Краснодарском краях. Где-то драка в санатории, где-то таксист, где-то грабеж на дороге. Текущая история не будет иметь никаких долгосрочных эффектов. В чем вина Текслера, что кто-то где-то что-то не поделил? Коррупция? Где ее у нас нет!» — озвучил мнение Кынев.





Эксперт подчеркнул, что эффективность Алексея Текслера как губернатора правильнее оценить по оперативности реакции на произошедшее.





«Проблему наличия диаспор и конфликтов невозможно никуда деть, потому что общество всегда неоднородно. Однородное общество бывает только на кладбище. Главное для власти — оперативность и прекращение эскалации. Это все, что в данном случае может сделать администрация», — убежден политолог.





Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев согласен с тезисом о важности оперативной реакции местных властей на кризисную ситуацию. При этом он отметил, что администрация Текслера начала действовать недостаточно быстро.





«Скорость реакции региональных властей крайне замедленная и вообще удивляет. Новость о том, что два вице-губернатора поедут разбираться, я прочитал, когда уже беспорядки были вовсю. Возникает вопрос: как вообще налажена работа с возникающими рисками и угрозами, обратная связь с населением, как быстро региональная власть получает информацию и способна реагировать. Произошедшее — следствие простой истории: люди не верят в неотвратимость наказания, считают, что кто-то покрывает преступников», — сообщил Калачев.





Как и коллеги по цеху, он уверен, что главу Челябинской области вряд ли попросят уйти с должности на фоне погромов в Коркино.





«Понятно, что Текслера вряд ли из-за этой истории снимут. Его позиции это не усиливает, а даже наоборот. Всякие истории форс-мажорные могут быть поводом для снятия, но не причиной. Когда политическое решение созрело, то последнее звено это повод. Не думаю, что это работает в случае с Текслером», — заключил глава «Политической экспертной группы».





24 октября в Коркино Челябинской области начались волнения после убийства таксистки. Местные жители подозревали в преступлении представителей местной цыганской общины и пришли к ним с требованием выдать виновных. Один из цыган выстрелил по толпе из ружья, двое мужчин пострадали. На данный момент подозреваемый в стрельбе и один из подозреваемых в убийстве женщины арестованы.





Стало известно, что глава Коркино Наталья Лощинина и губернатор Челябинской области Алексей Текслер оказались в отпуске во время погрома.