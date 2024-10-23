Замена SWIFT, арабо-израильский конфликт и анти-Запад. Какие темы обсуждались на саммите БРИКС?

В столице Республики Татарстан проходит XVI саммит БРИКС, который посетили лидеры множества стран мира. В беседе с Daily Storm политологи выделили ключевые тезисы из заявлений политиков и направления, по которым будет развиваться объединение. По мнению экспертов, БРИКС создает независимую от доллара финансовую систему, но при этом не является противником Запада.





Политолог Марат Баширов считает главным анонсированным на саммите новшеством создание новой системы финансовых расчетов. Он упомянул слова президента России Владимира Путина о скором появлении биржи зерна и платформы для драгоценных металлов и алмазов.





«Зерновую биржу надо понимать шире — там будет и масло, и иные продуктовые изделия. Металлы — от традиционных стали и чугуна до редкоземельных. Очевидно, на биржи зерна претендуют Саудовская Аравия, ОАЭ плюс Турция. Думаю, что биржа металлов — это Эмираты в первую очередь. Это прообраз того, на чем будет основываться система выработки весов между национальными валютами», — предположил Баширов.





Он добавил, что новая система — шаг в сторону независимости от доллара США. Она позволит вычислить соотношение национальных валют для международной торговли.





«Предложенная американцами финансовая система с промежуточной валютой в виде доллара, по отношению к которому котируются остальные валюты, разрушается. Потому что доллар печатают и печатают, непонятно, к какой денежной массе вырабатывать пропорцию национальной валюты. БРИКС приблизилась к созданию параллельной расчетной системы к долларовой», — уточнил эксперт.





При этом, по словам Баширова, на саммите заявлялось, что БРИКС не отрицает долларовую систему, особенно когда это касается долгосрочных расчетов. Доллар по-прежнему будет учитываться в новой системе.





Важность финансовых реформ внутри БРИКС отметил и научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.





«Сейчас взаимодействие уже становится не двусторонним, а многосторонним. Это большое достижение, поскольку многосторонняя система торговли и инвестиций более устойчивая. У БРИКС есть несколько инструментов, которые в этом направлении работают — банк развития и пул валютных резервов стран-членов. Больше всего обсуждали создание независимой платежной системы или нескольких систем, которые могли бы избавить участников объединения от зависимости от западных структур. В данном случае — от платежной системы SWIFT», — прокомментировал эксперт.





На саммите также были озвучены ряд политических заявлений. Кортунов подчеркнул, что делегаты продемонстрировали «завидное единство» по ситуации на Ближнем Востоке.





«Все участники подтвердили свою приверженность принципам урегулирования израильско-палестинской проблемы на основе концепции двух государств. Подчеркнули важность формирования палестинской государственности, прекращения вооруженных действий в Газе, Южном Ливане и на Западном берегу», — сообщил Кортунов.





Одним из ключевых тезисов всего саммита была позиция БРИКС по отношению к глобальному Западу, рассказал политолог. Организация не ставит себе цель противостоять ему. Но, по мнению членов БРИКС, Запад не должен играть основную роль в выработке правил игры в сфере экономики и безопасности.





«От многих участников прозвучало, что было бы неправильно рассматривать БРИКС в качестве антизападной организации, которая ставит целью сокрушить Запад и подорвать его институты. БРИКС — это группа незападных стран, многие из которых имеют довольно устойчивые и обширные связи с Западом. Но они хотят лишения Запада монополии на определение правил игры в формирующемся мировом порядке», — передал позицию Кортунов.





БРИКС — объединение девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. Страной-председателем БРИКС в 2024 году является Российская Федерация. Ежегодный саммит организации в этот раз проходит в Казани с 22 по 24 октября.