Как повлияют итоги выборов и референдума в Молдавии на страну, Приднестровье и отношения с Россией

Во второй тур выборов президента Молдавии вышли действующий президент Майя Санду и бывший генеральный прокурор Александр Стояногло. Вторая часть голосования состоится 3 ноября. Кроме того, в течение 10 дней Конституционный суд страны признает или не подтвердит результаты референдума. По предварительным данным, 50,31% избирателей проголосовали за евроинтеграцию, 49,69% — против. Как итоги выборов и референдума повлияют на Молдавию, Приднестровье и отношения с Россией, Daily Storm рассказали политологи.





Шансы на победу Санду во втором туре





Согласно предварительным итогам первого тура, действующий президент выигрывает: она получила 42,2% голосов. На втором месте — кандидат от оппозиционной Партии социалистов, экс-генпрокурор Александр Стояногло (26,16% голосов).





Первый заместитель директора Института стран СНГ Владимир Егоров говорит, что еще до выборов было предпринято все необходимое, чтобы Санду осталась в президентском кресле.





«Я мало верю в то, что и подсчет во втором круге выборов принесет какие-то неожиданные результаты, потому что за пределами Молдавии в Евросоюзе находится огромная масса молдаван, которые работают и в Италии, и по всему Европейскому союзу», — отмечает ученый.





Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев призывает не сгущать краски, говоря о возможных последствиях победы Санду. Он напоминает, что действующая глава государства не поддерживает военную помощь Украине.





«Понимаете, у нас очень сильно сгущают краски, говоря о ней как о партии войны. То есть такое впечатление, что вот если Санду сейчас победит, то Молдавия вступит в военный конфликт с Россией на стороне Украины. Но это же не так!» — убежден политолог.





«Санду — сторонница активной помощи Украине, но не военной помощи. И все обсуждения на тему того, что она может обратиться к Украине с предложением ввести войска в Приднестровье и так далее, — мне кажется, это фантазия! Да, она не пророссийский политик, хуже того, она антироссийский политик. Но она не авантюристка! Она явно не собирается открывать второй фронт», — считает Калачев.





Политолог напоминает, что Молдавия — не суперпрезидентская и не президентская, а парламентская республика. Поэтому для государства важнее, как пройдут выборы в парламент в 2025 году и как будет выглядеть парламентское большинство.





Шансы на победу оппозиции





Егоров и Калачев подчеркивают, что молдавская оппозиция раздроблена. А это может осложнить победу на выборах.





Оба эксперта отмечают, что Александра Стояногло сложно назвать пророссийским кандидатом, скорее — национально ориентированным. Стояногло — сторонник нейтралитета и невмешательства в конфликт между Россией и Украиной.





Владимир Егоров говорит, что скептически относится к возможности прихода к власти национально ориентированных сил.





«Я остаюсь скептиком в смысле того, что национально ориентированные силы придут к власти, не только в силу манипуляций, которые обязательно будут, но и в силу того, что национально-ориентированные силы разобщены очень сильно. Нет единой консолидации, единой политической платформы, объединяющей их. Соответственно с таким дифференцированным, очень разделенным электоратом легче манипулировать результатами волеизъявлений», — поясняет он.





С ним соглашается Константин Калачев: «Проблема в том, что молдавская оппозиция раздроблена и очень трудно представить, что эти люди объединятся».





«Совершенно очевидно, что будет лучше, если умеренный политик победит! Но конкурент Санду где-то посередине между Брюсселем и Москвой. Если мы вспомним, он был против независимой Гагаузии. Но Стояногло, безусловно, сторонник многовекторной политики, развития отношений со всеми», — добавляет он.

Калачев напоминает о предыдущем президенте Игоре Додоне, которого принято считать пророссийским, и отмечает, что для России главное — сосредоточиться на возможных путях сближения с Молдавией.





«Додон, что ли, так уж всех устраивал, когда был президентом? Неужели он был таким абсолютно пророссийским и таким союзником, что мы до сих пор слезы льем, что его потеряли? Молдавская политика — вообще интересная штука, где никому до конца верить нельзя, мне кажется. Я думаю, что в данном случае надо не столько разжигать, сколько искать возможные пути сближения», — призывает он.