Новости
Новости 18+
St
Теплые строки ко Дню воссоединения: Москва пишет письма поддержки на передовую
18+
30 сентября в России будет отмечаться День возвращения домой ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Коллаж: Daily Storm
Власть

Теплые строки ко Дню воссоединения: Москва пишет письма поддержки на передовую

30 сентября в России будет отмечаться День возвращения домой ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Коллаж: Daily Storm

Россия 30 сентября отметит значимую дату — два года с момента возвращения домой ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В преддверии этого события активисты московского отделения «Единой России» объединились, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится на передовой. В рамках подготовки гуманитарного конвоя на фронт они написали сотни писем с теплыми словами для бойцов, их семей и женщин, работающих в медицине. Эти искренние послания — напоминание о том, что столица не забывает о тех, кто нуждается в поддержке и верит в нашу общую победу.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
Фото из личного архива героя публикации
Фото из личного архива героя публикации

Член генсовета партии, координатор Женского движения Единой России Москвы Ирина Елиферова отметила, что каждое из этих писем — это не просто слова, а настоящая поддержка и тепло от сердца к сердцу.

«Сегодня писали письма все: участницы Женского движения в Москве, наши партнерские организации, наши муниципальные депутаты, активисты МГЕР, волонтеры «Единой России». Каждый писал своему герою — кто-то бойцам в зоне СВО, кто-то женщинам — военным медикам, кто-то молодежи исторических регионов, а кто-то детишкам. Я, конечно же, писала участникам СВО. Для меня это очень важно. Вы даже не представляете, как ребята относятся к письмам, которые приходят на фронт. Это тепло, любовь и привет из дома. Они постоянно просят: «Ирин, привозите побольше писем от детишек, от девушек от ЖД. Это согревает и дает силы бороться с нашими врагами», — добавила она.


К акции присоединился и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Накануне праздника он передал 1500 экземпляров Конституции в исторические регионы.


«Самая большая радость и благодать — это то, что Русский мир во всем мире открыл новую историю и начинается возрождение Русского мира на многие годы вперед. Сегодня весь мир смотрит на Москву. Он смотрит и на волонтеров, и на бойцов, которые пишут историю. Каждый на своем месте и каждый вносит свой вклад в это большое и очень важное дело», — добавил он.


Координатор проекта «Учимся помогать» Ирина Малькина убеждена, что когда мы пишем письма бойцам и нашим соотечественникам, то передаем с этими письмами свою любовь, тепло и веру. Веру в то, что мы победим и наступит долгожданный мир.


«Два года назад я была на Красной площади, слушала президента и радовалась со всей страной, что наши исторические регионы вернулись домой, в родную гавань. Верю, что это не последнее возвращение. И уверена, что все будет Россия», — добавила она.

Депутат совета депутатов района Строгино Ирина Кобцова, которая сама не раз приезжала «за ленточку», добавляет, что рукописные послания для военных — очень большая поддержка.


«Они читают и перечитывают по несколько раз. Я бываю на передовой, с ребятами в блиндажах, и они, когда приходят письма, со слезами на глазах перечитывают, и не один раз. Они вешают письма над кроватями, в столовых. Для ребят это как будто бы они дома. Они чувствуют, что их любят, ждут и гордятся ими», — говорит Кобцова.


Для руководителя местного окружного отделения Молодой гвардии САО Москвы Ксении Новожиловой подобная акция далеко не первая. С начала СВО девушка вместе с семьей организовала плетение масксетей, которое за два года из маленькой семейной инициативы выросло в большое волонтерское движение.


«Я занимаюсь волонтерством более 10 лет. Когда началась СВО, как и все неравнодушные жители, мы думали, чем можем помочь. Сначала я участвовала в кол-центре, который оказывал помощь жителям Мариуполя, эвакуированным из города. Постепенно стало ясно, что необходимо поддерживать наших военнослужащих и помогать им из Москвы. На семейном совете мой папа предложил плести масксети, и в тот момент этим никто не занимался — это было летом 2022 года. Так все и выросло в волонтерское движение «Сети для своих», которое сейчас насчитывает более 2000 волонтеров», — пояснила она.

#присоединение #запорожская область #херсонская область #москва #лнр #днр #письма солдатам
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...