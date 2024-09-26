Теплые строки ко Дню воссоединения: Москва пишет письма поддержки на передовую

Россия 30 сентября отметит значимую дату — два года с момента возвращения домой ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В преддверии этого события активисты московского отделения «Единой России» объединились, чтобы поддержать тех, кто сейчас находится на передовой. В рамках подготовки гуманитарного конвоя на фронт они написали сотни писем с теплыми словами для бойцов, их семей и женщин, работающих в медицине. Эти искренние послания — напоминание о том, что столица не забывает о тех, кто нуждается в поддержке и верит в нашу общую победу.
Член генсовета партии, координатор Женского движения Единой России Москвы Ирина Елиферова отметила, что каждое из этих писем — это не просто слова, а настоящая поддержка и тепло от сердца к сердцу.
«Сегодня писали письма все: участницы Женского движения в Москве, наши партнерские организации, наши муниципальные депутаты, активисты МГЕР, волонтеры «Единой России». Каждый писал своему герою — кто-то бойцам в зоне СВО, кто-то женщинам — военным медикам, кто-то молодежи исторических регионов, а кто-то детишкам. Я, конечно же, писала участникам СВО. Для меня это очень важно. Вы даже не представляете, как ребята относятся к письмам, которые приходят на фронт. Это тепло, любовь и привет из дома. Они постоянно просят: «Ирин, привозите побольше писем от детишек, от девушек от ЖД. Это согревает и дает силы бороться с нашими врагами», — добавила она.
К акции присоединился и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Накануне праздника он передал 1500 экземпляров Конституции в исторические регионы.
«Самая большая радость и благодать — это то, что Русский мир во всем мире открыл новую историю и начинается возрождение Русского мира на многие годы вперед. Сегодня весь мир смотрит на Москву. Он смотрит и на волонтеров, и на бойцов, которые пишут историю. Каждый на своем месте и каждый вносит свой вклад в это большое и очень важное дело», — добавил он.
Координатор проекта «Учимся помогать» Ирина Малькина убеждена, что когда мы пишем письма бойцам и нашим соотечественникам, то передаем с этими письмами свою любовь, тепло и веру. Веру в то, что мы победим и наступит долгожданный мир.
«Два года назад я была на Красной площади, слушала президента и радовалась со всей страной, что наши исторические регионы вернулись домой, в родную гавань. Верю, что это не последнее возвращение. И уверена, что все будет Россия», — добавила она.
Депутат совета депутатов района Строгино Ирина Кобцова, которая сама не раз приезжала «за ленточку», добавляет, что рукописные послания для военных — очень большая поддержка.
«Они читают и перечитывают по несколько раз. Я бываю на передовой, с ребятами в блиндажах, и они, когда приходят письма, со слезами на глазах перечитывают, и не один раз. Они вешают письма над кроватями, в столовых. Для ребят это как будто бы они дома. Они чувствуют, что их любят, ждут и гордятся ими», — говорит Кобцова.
Для руководителя местного окружного отделения Молодой гвардии САО Москвы Ксении Новожиловой подобная акция далеко не первая. С начала СВО девушка вместе с семьей организовала плетение масксетей, которое за два года из маленькой семейной инициативы выросло в большое волонтерское движение.
«Я занимаюсь волонтерством более 10 лет. Когда началась СВО, как и все неравнодушные жители, мы думали, чем можем помочь. Сначала я участвовала в кол-центре, который оказывал помощь жителям Мариуполя, эвакуированным из города. Постепенно стало ясно, что необходимо поддерживать наших военнослужащих и помогать им из Москвы. На семейном совете мой папа предложил плести масксети, и в тот момент этим никто не занимался — это было летом 2022 года. Так все и выросло в волонтерское движение «Сети для своих», которое сейчас насчитывает более 2000 волонтеров», — пояснила она.