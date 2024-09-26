Теплые строки ко Дню воссоединения: Москва пишет письма поддержки на передовую

Член генсовета партии, координатор Женского движения Единой России Москвы Ирина Елиферова отметила, что каждое из этих писем — это не просто слова, а настоящая поддержка и тепло от сердца к сердцу.

«Сегодня писали письма все: участницы Женского движения в Москве, наши партнерские организации, наши муниципальные депутаты, активисты МГЕР, волонтеры «Единой России». Каждый писал своему герою — кто-то бойцам в зоне СВО, кто-то женщинам — военным медикам, кто-то молодежи исторических регионов, а кто-то детишкам. Я, конечно же, писала участникам СВО. Для меня это очень важно. Вы даже не представляете, как ребята относятся к письмам, которые приходят на фронт. Это тепло, любовь и привет из дома. Они постоянно просят: «Ирин, привозите побольше писем от детишек, от девушек от ЖД. Это согревает и дает силы бороться с нашими врагами», — добавила она.





К акции присоединился и депутат Госдумы Анатолий Выборный. Накануне праздника он передал 1500 экземпляров Конституции в исторические регионы.





«Самая большая радость и благодать — это то, что Русский мир во всем мире открыл новую историю и начинается возрождение Русского мира на многие годы вперед. Сегодня весь мир смотрит на Москву. Он смотрит и на волонтеров, и на бойцов, которые пишут историю. Каждый на своем месте и каждый вносит свой вклад в это большое и очень важное дело», — добавил он.





Координатор проекта «Учимся помогать» Ирина Малькина убеждена, что когда мы пишем письма бойцам и нашим соотечественникам, то передаем с этими письмами свою любовь, тепло и веру. Веру в то, что мы победим и наступит долгожданный мир.





«Два года назад я была на Красной площади, слушала президента и радовалась со всей страной, что наши исторические регионы вернулись домой, в родную гавань. Верю, что это не последнее возвращение. И уверена, что все будет Россия», — добавила она.