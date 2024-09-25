В Госдуме оценили идею Мединского сократить сроки обучения в школе

Помощник президента РФ Владимир Мединский предложил сократить сроки обучения в школе. Представитель комитета Госдумы по образованию Екатерина Харченко одобрила эту идею. Она сказала Daily Storm, что рациональнее было бы убрать 11-й класс из системы образования, так как во время него ученики занимаются больше с репетиторами. Из-за этого ребята впоследствии на первом курсе в вузах часто имеют пробелы в знаниях по общим предметам.





«Не считаю, что 10-й и 11-й классы являются лишними, так как не бывает лишнего времени для обучения, но и идея о том, чтобы вернуться к 10 классам вместо 11, на мой взгляд, рациональна, потому что многие школьники тратят год на репетиторов, поэтому, к сожалению, этот год выпадает из основной образовательной траектории. А на первом курсе уже потом приходится компенсировать знания по тем дисциплинам, где есть пробелы», — уточнила Харченко.





По ее словам, следует вернуться к практикам, которые были в советский период. В частности, она считает важным, чтобы структура контрольно-измерительных материалов и содержание образовательной программы были синхронизированы. Если по-простому, необходимо, чтобы то, что спрашивают на экзаменах, соответствовало тому, чему учили. Тогда детям не нужны будут репетиторы.





Что касается роста популярности среднего профессионального образования (СПО), то по статистике, которую привела нам Харченко, после 9-го класса в колледжи уходят 60% детей, это чуть больше половины ребят. Парламентарий уверена, что сокращение сроков обучения в старшей школе не повлияет на выбор абитуриентами траектории СПО.





«Популярность профессионального образования не возрастет, если убрать 10-11-й класс, потому что туда идут ребята, которые сделали осознанный выбор в своей будущей карьере, хотят поступать в университеты, хотят учиться в специализированных классах, получать углубленные знания по естественно-научным или гуманитарным предметам, которые точно понимают, чего они хотят в жизни», — добавила она.





Причем, по мнению Харченко, если уж и трансформировать систему образования в школах, то следует не просто переделать 11 классов в 10, а начать изменения еще и с начальной школы.





«Недостаточно убрать только один класс в старшей школе, чтобы что-то изменить, структуру образовательной программы с 1-го по 10-й класс тогда нужно будет трансформировать, начиная с начала обучения школьников», — сказала депутат Госдумы.





Помощник президента России и глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский назвал 11-летнее образование в школах непозволительной роскошью и допустил мысль о сокращении этого срока, так как, на его взгляд, неправильно начинать размышлять о будущей карьере в 19 лет.





Что касается высшего образования, по его мнению, оно будет рассчитано на ближайшие 10 лет, а потом «надо будет переучиваться», чтобы не оказаться неконкурентоспособным. Глава государства в послании Федеральному собранию в феврале 2023 года предложил вернуться к традиционной базовой системе обучения в вузах. Бакалавриат решили отменить с 2025 года. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.