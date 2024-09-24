В Общественной палате обсудили старт проекта по психологическому консультированию семей участников СВО

В рамках проекта «СВОя Сила» семьи погибших и действующих участников специальной военной операции смогут бесплатно в пяти регионах РФ изучить основы психологического консультирования, чтобы помогать людям пережить гибель близких и вернуться в активную жизнь. Программа стартует 1 октября 2024 года и продлится семь месяцев. На региональных площадках для людей онлайн или вживую будут проходить курсы по введению в психологию, технологию самопомощи и инструменты консультирования.





Автор идеи и постпред Республики Марий Эл при президенте РФ Ольга Бадма-Халгаева отметила, что проект поможет получить родственникам солдат профессиональные навыки. Сейчас в регионах оборудуют места проведения очных и онлайн-встреч с обучающимися. Программа будет работать в Республике Марий Эл, Орловской области, Томской области, Республике Калмыкия и Республике Башкортостан.





«Так как проект бесплатный, мы обязательно просим каждый регион сопровождать всех тех, кто захочет пройти это обучение и помочь с трудоустройством, создать некий кадровый резерв людей, которые бы имели компетенции для того, чтобы помогать тем, кто нуждается в поддержке. Каждый региональный координатор будет смотреть за тем, чтобы каждая мама, каждый участник данной программы дальше продолжал свою деятельность», — добавила парламентарий.





По ее словам, уникальность проекта заключается в том, что родственники погибших солдат сами получают помощь и при этом еще и имеют возможность освоить новую профессию, чтобы делиться опытом с другими, помогать тем, кто нуждается в такой же поддержке, находится в такой же ситуации, как и они.





При этом директор Московской школы практической психологии Гули Базарова сказала, что проект не задевает высококвалифицированных специалистов из области психологии, потому что речь не идет о полноценной профессии психолога.





«Это диплом о профессиональной подготовке с правом работы, но в нем будет написано «социальный куратор», знания и навыки будут психологические, чтобы можно было, с одной стороны, помочь себе, а с другой стороны, другим. Прошедшие программу люди не смогут вести свои курсы, потому что для этого нужно образование педагога или психолога, но они смогут в рамках фонда «Защитники Отечества» консультировать тех людей, которые будут приходить с запросами психологической поддержки», — уточнила Базарова.





По ее словам, программа разделена на три этапа. Первый — введение в психологию. Он необходим, потому что важно понимать основы дисциплины, общую технологию и теорию личности в этом процессе. Второй — техника самопомощи. Третий — инструментарий, который нужен консультанту.





У каждого слушателя будет свой психолог, который примет на себя роль наставника, чтобы проработать так же личные проблемы обучающихся, добавила Базарова. По ее мнению, рядом всегда должен быть человек, который сможет поддержать, чтобы «не помогать другим со слезами на глазах».





«Первоочередная задача — подставить плечо той категории женщин, которые остались наедине со своим горем. Это возможность самореализации, продолжения пути», — высказала свое мнение о проекте представитель правительства Орловской области Ирина Гаврилина.





Одной из участниц проекта также является социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в Московской области Евгения Евсеева.





«На сегодняшний день, недавно я подводила статистику. 80% сотрудников организации нашей — именно женщины, мамы, жены, сестры погибших и действующих бойцов. Цель проекта в том, чтобы они почувствовали себя более профессиональными, более сильными, более полезными», — заявила она.





Мама погибшего бойца СВО считает важным, чтобы члены семьи солдат могли профессионально общаться на разные темы, потому что пока это все идет от души, от сердца, а нужно ведь не навредить. А проект поможет расставить вопросы поддержки по полочкам, помогать друг другу более грамотно.





«Наедине оставаться с такими проблемами очень сложно. Эти мероприятия объединяют, отвлекают и дают возможность мамам, женам и детям встретиться и пообщаться, поддержать друг друга. В такой момент человек понимает, что он не один, нужно дарить кому-то свою любовь. Хочется помочь и себе, и другому», — поделилась женщина.