Операционные системы из Китая и России: в Госдуме порассуждали над возможными альтернативами для Android

Устаревающее оборудование серверов Google может повлечь нестабильность операционной системы (ОС) Android, «которая тоже во многом зависит от этих серверов». Об этом заявил в своем Telegram-канале 17 сентября первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Его коллега, замглавы комитета Андрей Свинцов в беседе с Daily Storm допустил, что альтернативой Android могут стать ОС из Китая и России.





Свинцов рассказал, что парламентарии пока не обсуждали тему возможных проблем с ОС Android в профильном комитете, потому что «всего второй день работают в Государственной думе, до этого работали в регионах».





«А то, что компании, которые ушли из России, действительно перестали поддерживать свое оборудование, и более того, технически ограничили возможность даже обновлять софт — это так. И именно по этой причине правительство и президент дали поручение делать максимально возможное импортозамещение во всех сферах. Там, где быстро сделать это невозможно, — прибегаем к помощи дружественных стран и компаний, которые готовы прийти и заменить программные продукты или оборудование тех западных компаний, которые ушли с российского рынка», — пояснил депутат.





Парламентарий допустил, что за помощью по части операционных систем для телефонов Россия может обратиться в том числе к Китаю: «Ну, частично да, это может быть Китай. Но операционные системы и в России уже разработаны, они работают. Не могу сказать, что они пока в полной мере конкурируют и с западными системами, и с китайскими — это пока не так. Но это вопрос времени! Системы дорабатываются, есть уже различные российские программные приложения и операционные системы».





Андрей Свинцов напомнил, что недавно «Ростех» продемонстрировал мобильные устройства, планшеты, ноутбуки, а также отметил что разные частные компании в России производят «не только собственное железо».





«Процесс идет. Да, процесс тяжелый, потому что все-таки технологии очень быстро развиваются и мы, конечно, отстаем, где-то — на пять, где-то — на 10 и, может быть, даже большее число лет. Но ничего страшного! Запустили эту отрасль в начале 1990-х и начале 2000-х, приходится наверстывать! Будем надеяться, что за 10-15 лет мы войдем в тройку крупнейших игроков», — сказал замглавы комитета по информполитике.





С июля в России медленнее работает YouTube. Скорость загрузки видео на платформе снизилась до 70% в конце июля. «Ростелеком» заявил о технических проблемах в работе оборудования Google, отметив, что это могло повлиять на работу YouTube в стране. Но компания Google отрицает, что технические проблемы или действия самой компании стали причиной ухудшения работы платформы.