В «Справедливой России — За Правду» решили «омолодить» кандидатов на выборы в Госдуму 2026 года

В «Справедливой России — За Правду» уже готовят перестановки к выборам в Госдуму 2026 года. По словам анонимного источника Daily Storm, в Ленинградском избирательном округе №198 в столице партия выдвинет Анастасию Павлюченкову вместо действующего депутата Галины Хованской.





«Павлюченкова собирается избираться в Государственную думу по округу Хованской», — сообщил источник.





Галина Хованская с 2003 года трижды избиралась в Госдуму от Ленинградского округа. Сама Хованская отказалась комментировать Daily Storm свое участие в грядущих выборах, а также возможный уход из большой политики. В августе парламентарию исполнился 81 год.





«Может у нее (Хованской) и есть планы, но комментировать выборы она не будет. До выборов еще надо подождать. Она не планирует сейчас куда-либо переходить или сдавать мандат. Она депутат VIII созыва, возглавляет комиссию по обеспечению жилищных прав граждан. Других планов у нее пока нет и вряд ли будут», — передала изданию помощница Хованской.





Анастасия Павлюченкова с 2016 года трудится в аппарате СРЗП, является советницей лидера партии Сергея Миронова и отвечает за работу с молодежью. На прошедших выборах в Мосгордуму баллотировалась в САО, где находится и Ленинградский округ. Павлюченкова не стала подтверждать изданию информацию о своем будущем участии в выборах в Госдуму.





«Чуть позже буду принимать решение по участию в следующем электоральном цикле. Важно помнить, что я человек партийный и решение о выдвижении меня в качестве кандидата по какому-либо округу принимает партия. На данный момент это решение не принято», — прокомментировала Daily Storm Павлюченкова.





Выборы в Государственную думу Российской Федерации IX созыва пройдут осенью 2026 года. По итогам голосования на них будут выбраны 450 депутатов по смешанной избирательной системе.